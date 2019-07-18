زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب جنوب غرب إيران

طهران- (أ ش أ ):

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر إيران بالقرب من مدينة الاهواز عاصمة محافظة خوزستان التي يقطنها غالبية من السكان العرب في جنوب غرب البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم الخميس أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير تفيد بوقوع أضرار جراء الهزة الارضية.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن هذه الهزة الأرضية وقعت فجر اليوم الخميس. وأضاف المركز أن الهزة وقعت على عمق 14 كيلومترا من سطح الأرض وعلى بعد 33 كيلومترا من مدينة الأهواز.