وزير الخارجية البحريني يبحث مع نظيره الأمريكي "مواجهة سياسات إيران"

واشنطن - (د ب أ):

التقى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد في واشنطن بنظيره الأمريكي مايك بومبيو، في إطار زيارة رسمية يقوم بها الوزير البحريني للولايات المتحدة.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين (بنا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، فقد عبر الوزير البحريني عن ارتياحه للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية التاريخية والاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة وما تحرزه من تقدم على جميع المستويات.

من جانبه، أكد بومبيو على ضرورة مواصلة العمل المشترك وتعزيز التعاون مع دول المنطقة على المستويات كافة لمواجهة سياسات إيران المزعزعة للأمن والاستقرار.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أمس أن البحرين ستستضيف قمة حول السلامة البحرية، وسط تصاعد التوترات مع إيران في الخليج.

واستضافت البحرين مؤخرًا اجتماعًا حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ركز على الشق الاقتصادي لخطة اقترحها جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يطلق عليها "صفقة القرن".