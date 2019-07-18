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    تركيا تحذر أمريكا من أضرار لا يمكن إصلاحها بسبب برنامج مقاتلات "اف 35"

    12:10 ص الخميس 18 يوليو 2019
    تركيا تحذر أمريكا من أضرار لا يمكن إصلاحها بسبب برنامج مقاتلات "اف 35"

    طائرة إف-35

    انقرة - (د ب أ)

    تعليقا على قرار واشنطن إخراج تركيا من برنامج مقاتلات "إف35"، قالت الخارجية في انقرة إن هذه الخطوة أحادية الجانب لا تنسجم مع روح التحالف ولا تعتمد على أي مبرر مشروع.

    وقالت الخارجية التركية في بيان " ندعو الولايات المتحدة إلى التراجع عن هذا الخطأ الذي سيلحق أضرارا لا يمكن إصلاحها بعلاقات البلدين،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية .

    كانت إيلين فورد ، وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية للمشتروات قد ذكرت أن مشاركة تركيا فى برنامج طائرات إف-35 المقاتلة سوف تنتهي بحلول مارس القادم.

    جاء تصريح فورد ردا على قيام تركيا بشراء واستلام منظومة إس - 400 من روسيا مؤخرا.

    تركيا واشنطن اف 35 صواريخ اس 400

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