  • عاجل:بداية الانخفاض.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    أهم التصريحات في 24 ساعة: فلسطين ستبقى قضية عربية

    01:00 ص الخميس 18 يوليو 2019
    أهم التصريحات في 24 ساعة: فلسطين ستبقى قضية عربية

    الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

    القاهرة – مصراوي:
    قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن فلسطين قضية عربية وستظل حتى تقوم الدولة، فيما علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مقتل دبلوماسيين أتراك في العراق بالقول إن بلاده سوف تعمل على الوصول لمرتكبي الهجوم، وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن واشنطن تخطط لزيادة عدد موظفي الشركات العسكرية الخاصة في سوريا.

    أحمد أبو الغيط فلسطين رجب طيب أردوغان ماريا زاخاروفا روسيا سوريا محمود عباس يوسف العثيمين

    الخبر التالى:

    تركيا تحذر أمريكا من أضرار لا يمكن إصلاحها بسبب برنامج مقاتلات "اف 35"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    الأخبار المتعلقة

    اعلان

    باقى المحتوى

    باقى المحتوى

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان