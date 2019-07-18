أهم التصريحات في 24 ساعة: فلسطين ستبقى قضية عربية
القاهرة – مصراوي:
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن فلسطين قضية عربية وستظل حتى تقوم الدولة، فيما علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مقتل دبلوماسيين أتراك في العراق بالقول إن بلاده سوف تعمل على الوصول لمرتكبي الهجوم، وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن واشنطن تخطط لزيادة عدد موظفي الشركات العسكرية الخاصة في سوريا.
الأخبار المتعلقة
-
روسيا تتوسع في منح جنسيتها لسكان شرق أوكرانيا
-
وزير الخارجية الروسي: أكثر من 310 آلاف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم
-
روسيا: واشنطن تخطط لزيادة عدد موظفي الشركات العسكرية الخاصة في سوريا
-
روسيا تسلم للهند منظومة الدفاع الجوي "إس 400" في عام 2023
-
الرئيس الفلسطيني: نرفض التصعيد مع لبنان ونسعى للحوار العاجل معه
-
أبـو الغيـط: فلسطين قضية عربية وستبقى كذلك إلى أن تُقام الدولة
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
435
-
272
-
213
-
126
-
119
-
106
-
99
-
71
-
62
-
61