أهم التصريحات في 24 ساعة: فلسطين ستبقى قضية عربية

القاهرة – مصراوي:

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن فلسطين قضية عربية وستظل حتى تقوم الدولة، فيما علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مقتل دبلوماسيين أتراك في العراق بالقول إن بلاده سوف تعمل على الوصول لمرتكبي الهجوم، وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن واشنطن تخطط لزيادة عدد موظفي الشركات العسكرية الخاصة في سوريا.