  • عاجل:نيجيريا تخطف المركز الثالث بهدف نظيف في تونس

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    البنتاجون: تركيا تخرج من برنامج "إف-35" بحلول مارس 2020

    10:37 م الأربعاء 17 يوليه 2019
    البنتاجون: تركيا تخرج من برنامج "إف-35" بحلول مارس 2020

    طائرة إف 35

    واشنطن - (د ب أ)

    أعلنت إيلين فورد، وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية للمشتروات أن مشاركة تركيا فى برنامج طائرات إف-35 المقاتلة سوف تنتهي بحلول مارس القادم.

    وقالت لورد إن الولايات المتحدة سوف تسد الثغرات، ولن يكون هناك أى اضطراب فى تسليم الطائرات إف-35 للدول التي لديها بالفعل طلبات للحصول على هذه الطائرات.

    وأضافت:" ولن نعلق على ما إذا كانت تركيا يمكنها العودة إلى هذا البرنامج بالتخلى عن نظام الصواريخ الروسى"إس 400".

    ومن جانبه، قال ديفيد تراتشتينبرج وكيل وزارة الدفاع للسياسات:" إن هذا رد محدد على عمل محدد" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بشراكتها الاستراتيجية مع تركيا.

    الطائرات الأمريكية تركيا اس 400 اف 35

    الخبر التالى:

    بلومبرج: بوتين يسعى إلى توسيع صلاحياته الدستورية بعد انتهاء مدة رئاسته
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان