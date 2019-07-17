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    بعد أس 400... أمريكا تبدأ معاقبة تركيا وتطرد طياريها

    09:27 م الأربعاء 17 يوليه 2019
    بعد أس 400... أمريكا تبدأ معاقبة تركيا وتطرد طياريها

    البنتاجون

    القاهرة – مصراوي:

    قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون تركيا، كارلا جليسسون، إن الولايات المتحدة قررت وقف تسليم أنقرة طائرات "إف 35" ردا على شرائها منظومة "إس 400" الروسية.

    وأضافت متحدثة البنتاجون إن واشنطن أبلغت الطيارين الأتراك الذين يتدربون في أمريكا بضرورة مغادرة الولايات المتحدة بحلول 31 من يوليو الجاري.

    وتابعت في مؤتمر صحفي بالوزارة أن تركيا ستخسر 9 مليارات دولار من جراء تقليص صفقة الطائرات المقاتلة.

    لكنها عادت وأكدت أن الولايات المتحدة تأمل في أن تستمر الشراكة مع تركيا رغم القرار بتحجيم برنامج الطائرات.

    البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية الولايات المتحدة طائرات إف 35 تركيا منظومة إس 400

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