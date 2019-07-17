ارتفاع عدد قتلى الهجوم على دبلوماسيي تركيا في العراق إلى 4 أشخاص

ارتفع عدد القتلى الأتراك إلى أربعة دبلوماسيين

القاهرة – مصراوي:

لقي أحد المصابين مصرعه متأثرًا بجراحه في الهجوم على الدبلوماسيين الأتراك بمدينة أربيل العراقية، بحسب قناة السومرية.

يرتفع بذلك عدد القتلى الأتراك إلى أربعة دبلوماسيين بينهم نائب القنصل، في الهجوم الذي أدانه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفه بـ"الشنيع".

عمل القتلى كموظفين في القنصلية التركية في مدينة أربيل بكردستان العراق.

وكتب أردوغان على حسابه على موقع تويتر، أن بلاده تواصل الاتصالات مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين من أجل "الوصول بسرعة لمرتكبي" الهجوم.

وذكرت وسائل إعلام محلية عراقية أن واقعة إطلاق الرصاص شهدت سقوط عدد من الجرحى، قبل الإعلان عن مقتل أحدهم.