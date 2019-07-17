  • عاجل:من يحسم المركز الثالث؟. تونس 0 - 1 نيجيريا (الشوط الثاني)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    ارتفاع عدد قتلى الهجوم على دبلوماسيي تركيا في العراق إلى 4 أشخاص

    09:07 م الأربعاء 17 يوليه 2019
    ارتفاع عدد قتلى الهجوم على دبلوماسيي تركيا في العراق إلى 4 أشخاص

    ارتفع عدد القتلى الأتراك إلى أربعة دبلوماسيين

    القاهرة – مصراوي:

    لقي أحد المصابين مصرعه متأثرًا بجراحه في الهجوم على الدبلوماسيين الأتراك بمدينة أربيل العراقية، بحسب قناة السومرية.

    يرتفع بذلك عدد القتلى الأتراك إلى أربعة دبلوماسيين بينهم نائب القنصل، في الهجوم الذي أدانه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفه بـ"الشنيع".

    عمل القتلى كموظفين في القنصلية التركية في مدينة أربيل بكردستان العراق.

    وكتب أردوغان على حسابه على موقع تويتر، أن بلاده تواصل الاتصالات مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين من أجل "الوصول بسرعة لمرتكبي" الهجوم.

    وذكرت وسائل إعلام محلية عراقية أن واقعة إطلاق الرصاص شهدت سقوط عدد من الجرحى، قبل الإعلان عن مقتل أحدهم.

    تركيا العراق أربيل أردوغان القنصلية التركية

    الخبر التالى:

    المفوضية الأوروبية تحقق في قانونية ممارسات شركة "أمازون"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان