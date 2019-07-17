الولايات المتحدة وروسيا تجريان حوارًا أمنيًا في سويسرا

واشنطن - (أ ش أ)

أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، وفدًا من كبار المسؤولين من مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع ووزارة الطاقة إلى جنيف في سويسرا للمشاركة في حوار أمني استراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا.

وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان لها بثته على موقعها الإلكتروني - أن الوفد الأمريكي ترأسه نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان يرافقه وكيل الوزارة مراقبة الأسلحة والأمن الدولي أندريا تومبسون، كما ترأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف.

وناقش الوفدان السياسات الاستراتيجية الوطنية الخاصة بكل دولة كوسيلة للحد من سوء الفهم والمفاهيم الخاطئة حول مجموعة من القضايا الأمنية الرئيسية.

كما ناقش الوفد الأمريكي استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة واستراتيجية الدفاع الوطني والموقف النووي والتحديات الأمنية الناشئة ورؤية الرئيس لاتجاه جديد في تحديد الأسلحة النووية مع روسيا والصين.

وأوضح وفد الولايات المتحدة أن الالتزام بالامتثال لمعاهدة كاملة وقابلة للتحقق ضروري لتحديد الأسلحة بشكل فعال، وأشار الوفد الأمريكي أيضًا إلى المخاوف بشأن تطوير روسيا للأسلحة النووية غير الاستراتيجية وانعدام الشفافية فيما يتعلق بالالتزامات القائمة.

ومن المقرر أن يتوجه سوليفان وتومبسون إلى بروكسل في 18 يوليو لإطلاع الحلفاء في قيادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" على نتائج الحوار الأمني.

يُشار إلى أن الحوار الأمني الاستراتيجي هو الأحدث في سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها الولايات المتحدة مع روسيا والقائمة على مناقشات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف خلال لقائهما في مدينة سوتشي الروسية في 14 مايو الماضي.