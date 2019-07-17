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    روسيا تتوسع في منح جنسيتها لسكان شرق أوكرانيا

    07:14 م الأربعاء 17 يوليه 2019
    روسيا تتوسع في منح جنسيتها لسكان شرق أوكرانيا

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    موسكو - (د ب أ)

    قررت روسيا توسيع نطاق منح جنسيتها إلى سكان شرق أوكرانيا المجاورة.

    وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء مرسوما يسهل لكل الأوكرانيين المسجلين في منطقتي دونيتسك ولوهانسك مع بداية الحرب، الحصول الجنسية الروسية، وكذلك بالنسبة لكل من فر من هاتين المنطقتين بعد اندلاع الحرب متجها إلى روسيا.

    يذكر أن روسيا تسمح منذ نهاية أبريل الماضي من خلال إجراءات مبسطة بمنح جنسيتها للأوكرانيين المقيمين في الأجزاء التي يسيطر عليها الانفصاليون من منطقة لوهانسك وجمهورية دونيتسك الشعبية غير المعترف بها.

    وأفادت البيانات الصادرة عن السلطات الروسية بأن أكثر من 10000 شخص من سكان الأجزاء التي يسيطر عليها الانفصاليون حصلوا على جواز سفر روسي.

    وكان بوتين قد وصف عملية تجنيس سكان شرق أوكرانيا بأنه عمل إنساني للمتضررين في مناطق الحرب، فيما تنتقد القيادة في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هذه الخطوة وتعتبرها بمثابة استفزاز من جانب روسيا.

    واحتجت الحكومة الأوكرانية على منح الجنسية لهؤلاء الأوكرانيين وهددت بعدم الاعتراف بجوازات السفر التي حصلوا عليها.

    يذكر أنه منذ أبريل 2014، هناك أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرقي أوكرانيا على الحدود مع روسيا، تخضع لسيطرة انفصاليين موالين لموسكو.

    وحسب تقديرات للأمم المتحدة، فقد لقي نحو 13 ألف شخص حتفهم في معارك دارت بين الانفصاليين والقوات الحكومية الأوكرانية.

    وتمر اتفاقية مينسك لإحلال السلام في شرق أوكرانيا بمرحلة جمود.

    روسيا الجنسية الروسية أوكرانيا فلاديمير بوتين

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