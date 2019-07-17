إخلاء صالة انتظار ركاب في مطار دوسلدورف بألمانيا لأسباب أمنية

دوسلدورف - (د ب أ)

أعلن مطار دوسلدورف غربي ألمانيا اليوم الأربعاء، عن إخلاء صالة انتظار ركاب في المطار بالكامل لأسباب أمنية وذلك بعد أن اندفع العديد من المسافرين إلى منطقة تأمين في المطار عبر بوابة طوارئ.

وأوضح المطار أن نحو 1000 مسافر تأثروا بهذا الإجراء الذي شمل إنزال كل الركاب من الطائرات التي لم تكتمل عملية الصعود إليها والخضوع مجددا للتفتيش الأمني.

كان الركاب المخالفون قد فتحوا البوابة عن طريق زر طوارئ ودلفوا إلى منطقة التأمين التي تقتصر على وجود الركاب الذين خضعوا لإجراءات التفتيش.

وفي أعقاب إخلائها وتفتيشها، عادت صالة الانتظار إلى العمل بشكل طبيعي بعد مضي 45 دقيقة.

من جانبه، قال متحدث باسم المطار إن من المتوقع أن يؤدي هذا الأمر إلى تأخيرات حتى المساء.

كانت فوضى كبيرة قد وقعت في مطار دوسلدورف صباح اليوم إذ تعطلت إحدى ماكينات نقل الأمتعة ما أدى إلى سفر أصحاب نحو 2500 حقيبة إلى أماكن عطلاتهم دون اصطحاب الحقائب التي بقيت في المطار.