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    زعيم شيعي يدين الاعتداء على الدبلوماسيين الأتراك في العراق

    06:18 م الأربعاء 17 يوليه 2019
    زعيم شيعي يدين الاعتداء على الدبلوماسيين الأتراك في العراق

    عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي

    بغداد - (د ب أ)

    أدان الزعيم الشيعي عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، حادثة مقتل دبلوماسي تركي ومرافقيه في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراقي، ووصفه بأنه "اعتداء غادر".

    وقال الحكيم- في بيان صحفي: "نعبر عن أسفنا البالغ إزاء نبأ مصرع نائب القنصل التركي، ومرافقيه في محافظة أربيل بسبب اعتداء غادر".

    وحث " الجهات الأمنية على بذل قصارى جهودها لكشف ملابسات الحادث وتقديم مرتكبيه الى العدالة، وضرورة الحفاظ على حياة أعضاء البعثات الدبلوماسية في العراق".

    واكد الحكيم في بيانه على "حرص العراق على تمتين علاقته مع الجارة تركيا، وعدم تسبب هذا الاستهداف بزعزعة العلاقة بين البلدين".

    عمار الحكيم العراق تركيا بغداد إقليم كردستان

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