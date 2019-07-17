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    الخارجية العراقية تدين مقتل دبلوماسي تركي ومرافقيه في أربيل

    05:34 م الأربعاء 17 يوليو 2019
    الخارجية العراقية تدين مقتل دبلوماسي تركي ومرافقيه في أربيل

    أرشيفية

    بغداد - (أ ش أ)

    أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل دبلوماسي تركي واثنين من مرافقيه في محافظة أربيل.

    وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية: ندين الحادث الذي أسفر أيضًا عن إصابة أربعة آخرين".وأضاف "مستمرون في التنسيق مع الجهات الرسمية للوقوف على تفاصيل الحادث".

    وأعلنت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق اليوم، مقتل أحد موظفيها بهجوم مسلح في محافظة أربيل.

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