تعيين أنجريت كارنباور وزيرة للدفاع في ألمانيا

برلين- (أ ف ب):

أصبحت أنجريت كرامب كارنباور، المرشحة المفترضة لخلافة أنجيلا ميركل، وزيرة للدفاع الأربعاء في ألمانيا خلفا لأورسولا فون دير لايين التي انتخبت رئيسة للمفوضية الأوروبية.

وأُقيمت مراسم نقل السلطة بين المرأتين، صباحا في برلين.

ويعد التعيين المفاجئ لرئيسة الحزب المسيحي الديموقراطي، الملقبة "آي.كاي.كاي"، "الفرصة الأخيرة" كما يقول موقع مجلة دير شبيجل، لأنجريت كرامب كارنباور"لضمان خلافتها لأنجيلا ميركل" التي تنوي الانسحاب من الحياة السياسية عام 2021، السنة التي ستجرى فيها الانتخابات التشريعية المقبلة.

ويتعين أن تتيح لها وزارة الدفاع "إظهار القدرة أيضا على التطور في مجالي السياسة الخارجية والأمنية"، مشيرة إلى أن 180 ألف جندي وميزانية قدرها 44 مليار يورو، في تصرفها.

واعتبرت شبكة "زد.دي.إف" العامة أن "هذا مؤشر قوي. إنها تتعهد وتأخذ على عاتقها أصعب وزارة. فرص النجاح كبيرة، لكن خطر الفشل أكبر أيضا".

ويعود ذلك لأن منصب وزير الدفاع في المانيا يترافق مع صعوبات عميقة، حيث ازدادت الفضائح في السنوات الأخيرة، سواء على صعيد المعدات القديمة، أو المجموعات الصغيرة اليمينية المتطرفة النشطة أو الجدل حول تكلفة الخبراء المعينين.

من جهة اخرى، كانت فون در لايين من بين الوزراء الألمان الأقل شعبية.

ويشكل تعيين كرامب-كارنباور مفاجأة، خصوصا أنها اكدت مرارا أنها لا تريد أن تصبح وزيرة. وقالت ان تولي قيادة الاتحاد المسيحي الديموقراطي هو "وظيفة بدوام كامل".

إلا أن آي.كاي.كاي كانت تحتاج الى انطلاقة جديدة حتى تتمكن من الاستمرار في الطموح إلى خلافة ميركل.

وبعد الانتخابات الأوروبية النصفية وقبل سلسلة من الانتخابات الإقليمية الصعبة في شرق ألمانيا، كانت استطلاعات الرأي كارثية بالنسبة اليها.

وأفاد استطلاع للرأي أجرته شبكة زد.دي.اف في يونيو، بأن 71 بالمائة من الألمان يرون أنها لن تكون مناسبة لتسلم منصب المستشارة.