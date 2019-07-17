روسيا تسلم للهند منظومة الدفاع الجوي "إس 400" في عام 2023

نيودلهي - (د ب أ):

قال مسؤول عسكري رفيع في الهند اليوم الأربعاء، إن شحنات منظومة "إس-400" الروسية لبلاده ستكتمل بحلول أبريل عام 2023، وذلك بمقتضى عقد قيمته خمسة مليارات دولار تم توقيعه في أكتوبر الماضي على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن وزير الدولة الهندي لشؤون الدفاع شريباد نايك قال أمام البرلمان اليوم، في معرض رده على سؤال، إن قرار الهند شراء الصواريخ من روسيا جاء بناء على تهديد منظور وجوانب تشغيلية وتكنولوجية، وإنه يهدف إلى الحفاظ على جاهزية القوات المسلحة الهندية.

ولم يرد نايك بشكل مباشر على سؤال من النواب بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة هددت الهند بعقوبات نتيجة لصفقة المنظومة الدفاعية.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة روسوبورون إكسبورت الحكومية الروسية المسؤولة عن تصدير الأسلحة، بسبب تورط موسكو في الأزمة الأوكرانية.

وتعرِّض صفقة منظومة الصواريخ إس -400 الهند لعقوبات أمريكية بموجب التشريع المعروف باسم مكافحة أعداء أمريكا من خلال قانون العقوبات (كاتسا).