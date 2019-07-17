مصر تستخدم تقنية الصندوق الأسود في رحلات البالون الطائر بالأقصر

الأقصر - (د ب أ):

تخضع 10 شركات بالون طائر، تعمل في تسيير رحلات للسياح بصعيد مصر ، لعمليات تحديث تهدف لتحقيق مزيد من السلامة خلال الرحلات التي تقلع كل صباح فوق الآثار الفرعونية والمعالم الطبيعية في مدينة الأقصر 721 كم جنوب القاهرة.

وقال مصدر في الاتحاد المصري لشركات البالون الطائر ، طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاربعاء إنه تقرر استخدام كاميرات ذات تقنيات عالية توضع على جسم البالون، لتسجل كل رحلة بالون منذ لحظة اقلاعها وحتى هبوطها، لتكون بمثابة الصندوق الأسود الذى يسجل مخاطبة قائد البالون لبرج المراقبة، وحديثه مع الركاب طوال وقت الرحلة.

وأشار إلى استخدام أجهزة حديثة تساعد على تحديد موقع البالون الطائر في الجو، بجانب استخدام أجهزة GPS تسجل الحركة الملاحية للرحلة ليكون ذلك التسجيل كمرجع لسلطة الطيران المدني في أعمال مراقبة الالتزام بمباديء السلامة.

ولفت المصدر إلى استخدام برنامج إلكتروني يساعد قائد البالون على الملاحة الجوية باستخدام خريطة إلكترونية تسمح بمعرفة سرعة طبقات الهواء واتجاهها ، مشيرا إلى أنه تقرر إقامة محطة حديثة للأرصاد الجوية بموقع طيران البالون لإمداد قائدي البالون بمعلومات عن أخبار الطقس على مدار 24 ساعة.

ووفقا للمصدر ، خضع قائدو البالون في مدينة الأقصر لدورتين تدريبيتين بهدف رفع كفاءة كل قائد بالون في مجال السلامة، والأرصاد الجوية وقوانين الملاحة الجوية والطيران، حيث استمرت الدورتين لمدة أسبوعين كاملين، وذلك بمشاركة كبار الخبراء والمسؤولين بسلطة الطيران المدني في مصر.

وأوقفت سلطات الطيران المدني بمصر رحلات البالون الطائر في سماء مدينة الأقصر الشهر الماضي، بعد أن دفعت الرياح ببالون طائر الى مناطق جبلية ، ونجح قائده في السيطرة عليه والهبوط به بسلام وسط أحد الأودية الجبلية الواقعة بين مدينتي الأقصر ونجع حمادي، دون وقوع خسائر أو اصابات بين ركاب البالون العشرة الذين كانوا ينتمون لجنسيات أوروبية وأسيوية.

ويطالب عاملون بالقطاع السياحي في مدينة الأقصر، بعودة رحلات البالون الطائر التي لاتزال متوقفة حتى الآن في المدينة، في حين تستمر سلطات الطيران المدني بمراجعة إجراءات السلامة والحماية، ورفع مستوى قائدي البالون، والإعداد لاستخدام تقنيات حديثة ومتطورة تساعد على الحد من الحوادث وتحقيق الحماية لركاب البالون الطائر الذى تتفرد برحلاته مدينة الأقصر.