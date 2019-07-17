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    السعودية: اعتراض وإسقاط طائرة "مسيرة" أطلقها الحوثيون في جازان

    12:45 م الأربعاء 17 يوليو 2019
    السعودية: اعتراض وإسقاط طائرة "مسيرة" أطلقها الحوثيون في جازان

    إسقاط طائرة بدون طيار - صورة ارشيفية

    القاهرة- (مصراوي):

    أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده الرياض، نجاحها في اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيّار "مسيرة"، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المدنيين في مدينة جازان السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

    وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، الأربعاء، إن "قوات التحالف تمكّنت صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان".

    وأضاف: "في الوقت الذي يتوجه فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين؛ مما يكشف بجلاء النزعة الإجرامية لهذه المليشيا وتماديها باستخدام الأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي".

    الحوثيون إسقاط طائرة السعودية

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