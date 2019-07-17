العراق يوقع عقدا أوليا مع شركة أمريكية لاستثمار الغاز بمحافظة البصرة

بغداد - (د ب أ):

وقعت وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء عقدا أوليا مع شركة "هانيويل" الأمريكية لاستثمار الغاز المصاحب في عدد من الحقول النفطية في منطقة أرطاوي بمحافظة البصرة 550 كلم جنوب بغداد.

وقال ثامر الغضبان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، للصحفيين عقب التوقيع، إن الاتفاق "مهم للعراق لتقليص عمليات حرق الغاز من الحقول النفطية تدريجيا، وتوفير الغاز لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية والبتروكيمياويات".

وأضاف أن "هذا المشروع يهدف إلى استثمار الغاز المصاحب من عدد من الحقول النفطية في حقول غربي القرنة الأول ومجنون وعدد من الحقول في منطقة أرطاوي بمحافظة البصرة بطاقة أولية تصل إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا، وصولا إلى 600 مليون قدم مكعب يوميا مستقبلا".

وبمقتضى هذا الاتفاق، فإن شركة هانيويل الأمريكية ستتولى إنشاء محطة الغاز الطبيعي في منطقة أرطاوي، ومن المتوقع التوقيع على العقد النهائي أواخر العام الجاري والشروع بتشغيل المحطة عام 2022 بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 300مليون قدم مكعب يوميا.