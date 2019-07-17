طهران تعلن انضمام 3 طائرات مسيرة هجومية للجيش الإيراني

طهران - (د ب أ):

أعلن قائد وحدة الطائرات المسيرة التابعة للقوة البرية للجيش الايراني العميد شهرام حسن نجاد اليوم الاربعاء عن انضمام ثلاث طائرات مسيرة هجومية من طراز "مهاجر 6" لهذه القوة.

ونقلت وكالة أنباء " فارس" الإيرانية اليوم عن العميد حسن نجاد قوله إن انضمام الطائرات المسيرة الهجومية "مهاجر 6" جاء لتعزيز منظومة الطائرات المسيرة في المناطق الحدودية وكذلك تغيير نهج القوة البرية للجيش من العمليات الدفاعية إلى الهجومية .

وأكد أن تدمير الاهداف المحددة مسبقا يعد من ضمن مهمات الطائرة المسيرة "مهاجر 6" ، مشيرا إلى أن من مميزات هذه الطائرة المسيرة المدى الكبير للتحليق وسقف التحليق الملحوظ ومواصلة الطيران فترة طويلة وقدرة حمل قذائف ذات دقة عالية جدا ليلا ونهارا وقدرة التحمل في الظروف المناخية المختلفة والاستخدام السهل في المواقع الجغرافية المختلفة.

وأوضح حسن نجاد أن من مميزات هذه الطائرة استخدام النواظير الليلية ذات الدقة العالية ما يسمح لها بتنفيذ العمليات الليلية بنجاح تام ، لافتا إلى أن الطائرة المسيرة "مهاجر 6" ذات منظومة تقنية المسح التصويري (فوتوغرامتري) ثلاثية الابعاد في الاراضي ذات التضاريس الصعبة والوعرة.