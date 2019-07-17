ضبط 192 مهاجرا غير شرعي أثناء محاولتهم دخول تركيا

البيرق - (د ب أ):

ضبطت قوات الدرك التركية اليوم الأربعاء 192 مهاجرا غير شرعي، أثناء محاولتهم دخول البلاد بطرق غير شرعية في ولاية فان جنوب شرقي البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم.

ونقلت الأناضول عن مصادر أمنية قولها إن وحدات من قوات الدرك أوقفت 3 مجموعات أثناء محاولتها التسلل بطرق غير قانونية، من منطقتي "أتليلار" و "ألبيرق" الواقعتين بالولاية.

ولدى التحقيقات الأولية مع المهاجرين ، تبين أن عددهم 192 شخصا، بينهم 33 طفلا و 44 امرأة يحملون جنسيات بنغالية وأفغانية.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة قامت قوات الدرك بتسليم المهاجرين إلى مديرية دائرة الهجرة بولاية فان لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

جدير بالذكر، أن قوات الدرك تمكنت في غضون عشرة أيام من ضبط 1019 مهاجرا غير شرعي أحيلوا إلى دائرة الهجرة في الولاية.