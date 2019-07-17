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    إيران تنفي صحة تقارير عن استعدادها للتفاوض حول برنامجها الصاروخي

    10:52 ص الأربعاء 17 يوليه 2019
    إيران تنفي صحة تقارير عن استعدادها للتفاوض حول برنامجها الصاروخي

    علم ايران

    طهران - (د ب أ):

    نفت إيران صحة تقارير أفادت بأنها على استعداد للتفاوض حول برنامجها الصاروخي.

    ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن الممثلية الإيرانية في الأمم المتحدة تأكيدها عدم صحة التقارير التي ترددت في هذا الشأن، وشددت على أن "البرنامج الصاروخي الدفاعي الإيراني غير قابل للتفاوض إطلاقا".

    وكانت تقارير ذكرت أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أبدى استعداد إيران للتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي.

    ولفتت الممثلية إلى أن الوزير قال فقط :"إذا أرادت أمريكا التحدث حول الصواريخ فعليها ابتداء وقف بيع السلاح، بما في ذلك الصواريخ لحكومات المنطقة"، مشددة على أن هذا لا يعني بأي حال استعداد إيران للتفاوض بشأن الصواريخ.

    وقالت الممثلية إن الصواريخ الإيرانية "غير قابلة للتفاوض إطلاقا مع أي أحد أو أي دولة وفي أي وقت".

    إيران أمريكا الأمم المتحدة محمد جواد

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