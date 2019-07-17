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    ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في الهند إلى 13 قتيلا

    10:44 ص الأربعاء 17 يوليو 2019
    ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في الهند إلى 13 قتيلا

    الشرطة الهندية

    نيودلهي - (د ب أ):

    أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأربعاء انتشال ست جثث أخرى من موقع انهيار مبنى في مدينة مومباي، المركز المالي للهند، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 13 قتيلا.

    وكان مبنى مؤلف من أربعة طوابق في منطقة دونجري المزدحمة، قد انهار أمس الثلاثاء، بعدما غمرته المياه خلال هطول الأمطار.

    وقال رئيس شرطة المنطقة سانديب باجديكار هاتفيا من موقع الحادث" جرى انتشال 13 جثة من تحت الأنقاض حتى الآن، وتم إنقاذ عشر ة مصابين".

    وأضاف أن عمليات الإنقاذ مستمرة بمساعدة فريق الإغاثة من الكوارث.

    ومن بين الضحايا ثمانية رجال وأربع سيدات وصبي 15 عاما.

    وقال رئيس وزراء الولاية ديفيندرا فادنافيس إن ما لايقل عن 15 أسرة تعيش في المبنى، الذي يبلغ عمره 100 عام.

    وأعلن فادنافيس عن منح تعويض بقيمة 500 ألف روبية (7268 دولار) لأسرة كل قتيل.

    وأضاف أن حكومة الولاية سوف تتحمل التكاليف الطبية لعلاج المصابين.

    وأصدرت حكومة ولاية ماهاراشترا أوامرها بالتحقيق في الحادث.

    الشرطة الهندية مدينة مومباي الهند

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