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    قتلى وجرحى في انفجارين استهدفا عناصر من قوات الجيش السوري في درعا

    10:43 ص الأربعاء 17 يوليو 2019
    قتلى وجرحى في انفجارين استهدفا عناصر من قوات الجيش السوري في درعا

    انفجار - ارشيفية

    دمشق - (د ب أ):

    سقط قتلى وجرحى من عناصر الجيش السوري في تفجيرين بمحافظة درعا جنوبي سورية اليوم الأربعاء.

    وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن :"ما لا يقل عن خمسة عناصر قتلوا وأصيب 11 آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تقل عناصر للجيش السوري قرب شركة الدراسات على أطراف حي الضاحية غرب مدينة درعا".

    وأكدت المصادر أن "ثلاثة من عناصر الجيش السوري أصيبوا في انفجار عبوة ناسفة ثانية عند حاجز قرية الشيخ سعد في ريف درعا الشمالي الغربي".

    وتشهد محافظة درعا استهدافا متكررا للقوات الحكومية السورية والشخصيات المقربة منها.

    الجيش السوري انفجار محافظة درعا انفجار عبوة ناسفة

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