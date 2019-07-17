سفارة مصر في كندا تنظم استعراضا للفرقة القومية للفنون الشعبية

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القاهرة - مصراوي:

وسط حضور حاشد تجاوز ٥٠٠ مدعو، نظمت السفارة المصرية في كندا حفلا استعراضيا للفرقة القومية للفنون الشعبية بالمتحف الكندى للتاريخ، بحضور أكثر من ٣٠ سفيرا لدولة اجنبية وممثلين عن الحكومة الكندية والبرلمان وأساتذة الجامعات والطلبة المصريين ورموز وأعضاء الجالية، في أمسية فنية وثقافية مصرية بالعاصمة الكندية.

وفي تصريح للسفير أحمد ابو زيد علي هامش الاحتفال، أعرب عن تقديره البالغ للتعاون الكبير الذي قدمته وزارة الثقافة تحت إشراف مباشر من السيدة الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدائم لتسهيل إيفاد الفرقة القومية الي كندا، والتنسيق رفيع المستوي بين أعضاء فريق العمل الذى تم تشكيله من المكتب الثقافى المصرى بمونتريال والجمعية المصرية الكندية الثقافية والسفارة في أوتاوا كي تخرج تلك الاحتفالية بهذا المستوى الرائع من النجاح. وقدم أبو زيد الشكر للرعاة من رجال الأعمال المصريين من ذوى الحس الوطني الرفيع، والذين كان لهم دور رئيسى في نجاح الحفل.

وأضاف السفير المصرى، ان ما سمعه من تعليقات ابناء الجالية المصرية عقب الاحتفالية، ومن الشخصيات الكندية التي شاركت، يدعو للفخر بما تتمتع به مصر من ثقل ثقافي وحضاري يحظى باحترام الجميع، مشيرا الي ان عددا كبيرا من ابناء الجالية المصرية في اوتاوا أعرب عن سعادته البالغة تجاه الاداء المتميز لجميع أعضاء الفرقة القومية للفنون الشعبية، وما استحضرته الرقصات الشعبية من ذكريات ترجع الي اكثر من أربعين عاما لديهم، معربين عن رغبتهم في ان تشهد كندا المزيد من تلك الفعاليات الثقافية كل عام.

هذا، وقد القي السفير أحمد ابو زيد كلمة في بداية الحفل، قدم خلالها استعراضا لتاريخ الفرقة وما تقدمه من فنون ورقصات تعبر عن مختلف ربوع ومحافظات مصر. وقد سلم رئيس الفرقة السفير المصرى في نهاية الحفل درع الفرقة القومية للفنون الشعبية.