دقلو: توقيع الاتفاق السياسي لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية

القاهرة – (مصراوي):

قال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو إن "توقيع الاتفاق السياسي يعتبر لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية ومسيرتها النضالية ويفتح عهدا جديدا من الشراكة" بين القوات المسلحة وقوى الحرية والتغيير.

فيما قال المبعوث الأفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، إن اتفاق اليوم "يمثل خطوة حاسمة في مسار التوافق الشامل بين الجانبين ويفتح عهدا جديدا، ويسهل الطريق للخطوة الثانية".

من جانبه، أشاد إبراهيم الأمين القيادي بقوى الحرية والتغيير بالاتفاق وقدم الشكر للشعب السوداني وللوسطاء.

وقال: "الثورة السودانية أكدت أنها ستحدث التغيير المطلوب في السودان.. والشباب الذين قاموا بالثورة كانوا على درجة عالية جدا من المسؤولية وتجاوزوا مرحلة القبلية والعنصرية والجهوية".

ودعا إلى الابتعاد عن كل ما يفرق بين السودانيين، وتعهد بأن تعمل الحكومة القادمة لصالح كل السودانيين من دون تمييز.

وقع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بالسودان وقوى الحرية والتغيير المعارضة اليوم الأربعاء بالأحرف الأولى على "الاتفاق السياسي" لتقاسم السلطة بين الجانبين.

وتم التوقيع بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي، بعد مفاوضات ماراثونية استمرت بين الجانبين في فندق كورنثيا بالخرطوم من ليل الثلاثاء وحتى صباح اليوم.