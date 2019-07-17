المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية يوقعان "الاتفاق السياسي"

القاهرة - (د ب أ):

وقع المجلس العسكري الحاكم بالسودان وقوى الحرية والتغيير، اليوم الأربعاء، على "الاتفاق السياسي" بين الجانبين.

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع بدأه وفدا المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، مساء أمس الثلاثاء، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي.

وقال التليفزيون السوداني، إنه سيكونا هناك ملحقا ثانيًا وهو الوثيقة الدستورية، وسيتم التوقيع عليها بين الطرفين يوم الجمعة المقبل الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، وصف نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، التوقيع على الاتفاق بـ"اللحظة الحاسمة والتاريخية لكل الشعب السوداني".

بدوره، قال القيادي في قوى الحرية والتغيير إبراهيم الأمين، إن الثورة أحدث تغييرا أساسيا في السودان، مؤكدًا أنه لا يمكن أن ننسى تضحيات الشعب السوداني خلال الثورة.

وأوضح "الأمين"، أن المرأة السودانية لعبت دورًا كبيرًا في إحداث التغيير، مؤكدا أن الثورة ستحدث التغيير المطلوب في السودان.