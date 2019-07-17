أكثر الكلمات إنتشاراً

تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

رئيس مجلس النواب الروسي يطالب بتغيير الدستور للمشاركة في تشكيل الحكومة

08:14 ص الأربعاء 17 يوليو 2019
رئيس مجلس النواب الروسي يطالب بتغيير الدستور للمشاركة في تشكيل الحكومة

فياتشيسلاف فولودين

موسكو - (د ب ا):

اقترح رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين تغيير الدستور من أجل إصلاح الاختلالات في السلطة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن فولودين قال في الصحيفة الرسمية للمجلس أنه يتعين أن يشارك مجلس الدوما في تشكيل الحكومة" على الأقل المشاركة في المشاورات".

ويشار إلى أن البرلمان يقوم حاليا بالموافقة فقط على ترشيح الرئيس لمن يشغل منصب رئيس الوزراء.

فياتشيسلاف فولودين تغيير الدستور مجلس النواب الروسي تشكيل الحكومة

الخبر التالى:

المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية يوقعان "الاتفاق السياسي"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان