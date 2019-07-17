رئيس مجلس النواب الروسي يطالب بتغيير الدستور للمشاركة في تشكيل الحكومة

موسكو - (د ب ا):

اقترح رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين تغيير الدستور من أجل إصلاح الاختلالات في السلطة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن فولودين قال في الصحيفة الرسمية للمجلس أنه يتعين أن يشارك مجلس الدوما في تشكيل الحكومة" على الأقل المشاركة في المشاورات".

ويشار إلى أن البرلمان يقوم حاليا بالموافقة فقط على ترشيح الرئيس لمن يشغل منصب رئيس الوزراء.