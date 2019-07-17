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خسوف جزئي للقمر في عدة مناطق بألمانيا

07:45 ص الأربعاء 17 يوليه 2019
خسوف جزئي للقمر في عدة مناطق بألمانيا

خسوف جزئي للقمر

أوفنباخ (ألمانيا) - (د ب أ):

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن خسوفا جزئيا للقمر شوهد في عدة مناطق من البلاد ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وانتقل القمر إلى ظل الأرض بداية من الساعة 2000 بتوقيت جرينتش ليوم الثلاثاء. وفي أقصى نقطة حوالي الساعة 2130 بتوقيت جرينتش ، غطت ظلمة الأرض ما يقرب من ثلثي القمر.

يشار إلى أن الخسوف لا يحدث إلا عند اكتمال القمر، وعند هذه المرحلة تكون هناك محاذاة بين القمر والأرض والشمس.

ويبعد القمر عن الأرض نحو 380 ألف كيلومتر، ويبلغ قطره حوالى ثلاثة آلاف و470 كيلومترا ، أي حوالى ربع قطر الأرض.

خسوف جزئي للقمر ألمانيا هيئة الأرصاد الجوية

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