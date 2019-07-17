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التلفزيون السوداني: المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يوقعان بعد قليل على الاتفاق السياسي

07:22 ص الأربعاء 17 يوليو 2019
التلفزيون السوداني: المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يوقعان بعد قليل على الاتفاق السياسي

المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير _أرشيفية

الخرطوم - (د ب أ):

أعلن التلفزيون الرسمي السوداني في نبأ عاجل صباح اليوم الأربعاء أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير سيوقعان بعد قليل على الاتفاق السياسي.

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع بدأه وفدا المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مساء أمس الثلاثاء واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي.

المجلس العسكري الانتقالي قوى الحرية والتغيير الاتفاق السياسي

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