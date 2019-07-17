أكثر الكلمات إنتشاراً

تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

اعتقال رئيس بيرو الأسبق أليخاندرو توليدو في الولايات المتحدة باتهامات فساد

02:50 ص الأربعاء 17 يوليو 2019
اعتقال رئيس بيرو الأسبق أليخاندرو توليدو في الولايات المتحدة باتهامات فساد

رئيس بيرو الأسبق أليخاندرو توليدو

بوجوتا - (د ب أ):

أعلن مكتب المدعي العام في بيرو أن الرئيس الأسبق للبلاد، أليخاندرو توليدو، اعتقل في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء بناء على طلب تسليم مقدم من ليما.

ومثل توليدو أمام القضاء الأمريكي كجزء من إجراءات التسليم، حسبما ذكر المكتب عبر حسابه على تويتر. ومن المقرر عقد جلسة أخرى بالمحكمة بعد غد الجمعة.

وظل توليدو هاربا منذ عام 2017 ، عندما أصدر قاض حكما عليه بالسجن لمدة 18 شهرا بشكل احترازي.

ويشتبه في أن توليدو قبل رشى تتراوح بين 20 و 31 مليون دولار من شركة الإنشاءات البرازيلية العملاقة "أودبريشت" مقابل عقد لشق طريق.

وينفي توليدو تلك المزاعم وقال إنها مدفوعة بأسباب سياسية.

وتولى توليدو الرئاسة خلال الفترة من 28 يوليو 2001 حتى 28 يوليو 2006.

أليخاندرو توليدو بيرو عملية اعتقال الولايات المتحدة تهم فساد
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان