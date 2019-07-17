الجيش الليبي: طورنا عملياتنا على جميع المحاور وحققنا نجاحات كبيرة

القاهرة – مصراوي:

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن القوات الليبية تمكنت من تطوير عمليات هجومية تعبوية على جميع خطوط النار، مستفيدة من دروسا المعارك السابقة، ما مكنها من تحقيق نجاحات كبيرة وتقدم نحو مواقع تمركز الميليشيات الإرهابية.

وأكد المسماري، في بيان، الثلاثاء، أن القوات الجوية قدمت الدعم الناري في جميع مراحل الهجوم على الميليشيات الإرهابية، فضلًا عن دك معاقلهم في العمق الاستراتيجي.

وأوضح أن مرحلة الحسم التعبوية والاستراتيجية، أظهرت كفاءة وقدرة عالية لقوات الجيش الوطني الليبي، على جميع المستويات.

وقال اللواء المسماري: "الساعات القادمة تحمل المزيد من بشائر النصر على المليشيات الارهابية والعصابات الإجرامية".