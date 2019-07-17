زعيم المعارضة التركية لأردوغان: اطرد الإخوان.. لماذا نتصارع مع مصر؟

القاهرة – مصراوي:

طالب زعيم المعارضة التركية في البرلمان كمال كيليتشدار أوغلو، الثلاثاء، من حكومة بلاده طرد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من تركيا، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

كما طالب أوغلو، موجهًا حديثه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتصالح مع مصر، قائلا "عليك أن تتصالح مع مصر، لماذا نتصارع مع مصر؟ نحن لدينا تاريخ مشترك مع مصر وثقافة مشتركة".

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري،وفقًا لموقع "تركيا بالعربي" خلال خطاب أمام أنصار حزبه: "إذا أرادت تركيا ألا تخسر في السياسية الخارجية، وأرادت أن تكسب، أولا لا بد أن يتخلى أردوغان عن جماعة الإخوان".

وتابع أوغلو: "لابد أن يتركهم (الإخوان). من هؤلاء الإخوان؟ نحن نعيش في الجمهورية التركية، ومصلحة الجمهورية التركية تعلو على أي شيء".

كما أكد أن "تركيا تدفع الثمن غاليا نتيجة هذا الصراع. لا بد أن نرسل سفيرا لسفارتنا في مصر، ولا بد أن نتصالح مع مصر"، متسائلا: "لماذا ليس لدينا سفير هناك؟".

تحتضن تركيا قيادات الجماعة الإرهابية منذ ثورة 30 يونيو، وتبث قنوات إخوانية مواد إعلامية محرضة ضد الحكومة المصرية.

ويأتي حديث أوغلو في ظل خسارة كبيرة لحزب أردوغان في بلدية إسطنبول التي تستضيف قيادات الإخوان، وذلك بعد الهزيمة في الانتخابات البلدية لصالح مرشح حزب الشعب أكرم إمام أوغلو.