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أهم التصريحات في 24 ساعة: لا نريد تغيير النظام في إيران

02:00 ص الأربعاء 17 يوليه 2019
أهم التصريحات في 24 ساعة: لا نريد تغيير النظام في إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك تقدم في ملف إيران وأن واشنطن لا تريد تغيير النظام هناك، فيما هدد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بالرد على ما اعتبره اختطاف بريطاني لناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، وأكد الرئيس العراقي برهم صالح بأن بلاده تحرص على تمتع الفلسطينيين بكافة حقوقهم.

إيران دونالد ترامب مايك بومبيو علي خامنئي ماتيو سالفيني

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