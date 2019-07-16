قطر تعلق على واقعة ضبط صاورخ كانت تمتلكه مع "النازيين الجدد"

القاهرة - (د ب ا)

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوه الخاطر أن بلادها تتابع عن كثب وبقلق التقارير الإعلامية المتعلقة بضبط ترسانة أسلحة لدى ما وصف بـأنها "جماعة يمينية متطرفة" في جمهورية إيطاليا الصديقة، حيث ذكرت التقارير العثور على صاروخ مارتا جو-جو فرنسي الصنع وكانت تمتلكه القوات القطرية المسلحة سابقاً.

وقالت الخاطر في تغريدة في صفحتها على موقع تويتر نشرت اليوم الثلاثاء "تتابع دولة قطر عن كثب مع الأطراف المعنية في جمهورية إيطاليا الصديقة والدولة التي بيعت لها الأسلحة لكشف الحقائق، كما نؤكد على قلقنا من أن صاروخاً بيع قبل 25 سنة انتهى به المطاف في أيادي طرف ثالث لا يمثل دولة أو حكومة".

وأضافت "تم بيع صاروخ مارتا سوبر530 من قبل دولة قطر في عام 1994 في صفقة ضمت 40 صاروخ مارتا سوبر 530 إلى دولة صديقة تفضل عدم ذكر اسمها في هذه المرحلة من التحقيق".

وتابعت " السلطات المعنية في قطر فتحت تحقيقا عاجلا بالتعاون مع الجهات المعنية في جمهورية إيطاليا الصديقة ودولة أخرى صديقة كان قدم تم بيع صاروخ مارتا لها قبل 25 سنة وقد طلبت الدولة عدم تسميتها في الوقت الحالي. المراحل الأولى من التحقيق وتعقب الأرقام المتسلسلة يشيران إلى الحقائق التالي

كانت الشرطة الإيطالية قد ضبطت أثناء مداهمات استهدفت مؤيدي النازيين الجدد، أمس الاثنين، صاروخا من نوع "ماترا سوبر 530" صنع في فرنسا. وحمل صندوق الصاروخ وصفا يضم "القوات المسلحة القطرية".