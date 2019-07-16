سفارة مصر في دبلن تحتفل بذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة

دبلن - (أ ش أ)

أقام خالد ثروت سفير مصر لدى أيرلندا، احتفالاً بالعيد القومى المصري، الذي يواكب الذكرى الـ 67 لثورة 23 يوليو المجيدة.

واستعرض السفير المصري، في كلمته، العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مؤكدا على متانة وقوة العلاقات الثنائية، وفرص وآفاق التعاون الواعدة بين الجانبين في مختلف المجالات.

وتطرق سفير مصر في دبلن إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من أجل إصلاح وتطوير الاقتصاد المصري، وتعزيز حوافز وفرص الاستثمار، وإصلاح منظومتي التعليم والصحة، ورفع قدرات مصر لكى تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وحقوق الإنسان، والحريات الدينية، وتمكين المرأة والشباب.

وأشار السفير المصري كذلك إلى أولويات الحكومة المصرية تجاه قضايا القارة الأفريقية، وذلك في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، وأهمية تعزيز التعاون مع الجانب الأيرلندي لدعم جهود التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

وتوجه السفير ثروت بالتحية للجالية المصرية المشرفة في أيرلندا، والذين يعدون بمثابة سفراء حقيقيين لمصر في الخارج، مؤكداً على سعى السفارة لتقديم أفضل الخدمات لهم، واستعدادها للتواصل المستمر معهم، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

وشهد الحفل حضوراً واسعاً من مختلف أطياف المجتمع الأيرلندي، ويأتي على رأس الحضور عمدة المنطقة التي يوجد بها دار السكن المصري، ووزيرة التعليم العالي، ورئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في أيرلندا، وممثلي رجال الدين الإسلامي والكنيسة القبطية المصرية، فضلاً عن كبار مسئولي وزارة الخارجية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وعدد من البرلمانيين، وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات الأيرلندية المتنوعة بدبلن، وعدد من رجال الأعمال، وقيادات الشرطة والجيش الأيرلندية.