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ترامب: تركيا لن تحصل على طائرات "اف-35"

09:12 م الثلاثاء 16 يوليه 2019
ترامب: تركيا لن تحصل على طائرات "اف-35"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن تركيا لن تتمكن من شراء مقاتلات "اف-35" الأمريكية بعدما بدأت أنقرة في تلقي شحنات من منظومة دفاع صاروخي روسية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن ترامب ألقى مجددا باللائمة على سلفه باراك أوباما في شراء تركيا منظومة "اس-400" الروسية، وقال إن الرئيس السابق لم يسمح لتركيا بشراء منظومة صواريخ باتريوت الأمريكية.

وقال ترامب في اجتماع لإدارته اليوم الثلاثاء "نحن نقول لتركيا الآن /لأنك أجبرت على شراء منظومة صواريخ أخرى/" فإن الولايات المتحدة لن تسلم طلبات تركيا للحصول على 100 طائرة من طراز "اف-35.

وأضاف "إنه موقف صعب للغاية، إنه ليس عملا عادلا. نحن نتعامل مع هذه القضية ".

كما أعدت الولايات المتحدة عقوبات ضد تركيا، العضو بحلف الناتو ، عقابا لها على شراء أسلحة روسية، وذلك وفقا لأشخاص مطلعين على القضية.

دونالد ترامب تركيا الولايات المتحدة مقاتلات اف-35 أنقرة روسيا منظومة اس-400

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