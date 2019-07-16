روسيا تناقش مع السعودية مشروعا لتصنيع طائرة ركاب أسرع من الصوت

موسكو - (د ب ا)

ذكر البيان الختامي لاجتماع اللجنة الحكومية بين روسيا السعودية، أن البلدين ناقشا آفاق التجميع الجزئي للطائرات "إم سي-21" و"سوخوي سوبرجيت 100".

كما أضاف البيان أن روسيا اقترحت على السعودية إطلاق مشروع لإنشاء طائرة ركاب تفوق سرعتها سرعة الصوت، وطلبت تحديد مستثمر للمشاورات الفنية الأولية،حسبما ذكرت اليوم الثلاثاء وكالة سبوتنيك للأنباء الروسية.

تعد هذه الطائرة من طائرات الركاب الروسية من الجيل الجديد، حيث يتم بيعها في الأسواق العالمية للطائرات (الطائرات القصيرة ومتوسطة المدى)، وتصل سعة الطائرة من 132 إلى 165 راكب.

وتتمتع الطائرة بأحدث التطويرات العالمية في مجال الطائرات والمحركات. وتم استخدام أحدث المواد في تصميمها، ونتيجة لذلك انخفض وزن الطائرة بشكل ملحوظ.

كما أن تصميم الأجنحة يضفي عليها ديناميكية هوائية عالية. بالإضافة إلى أن الحلول المبتكرة للمحركها أدت إلى تقليل استهلاك الوقود، فضلاً عن الانبعاثات الضارة والضوضاء.

بالإضافة إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الطائرة أقل مقدار 5ر1 طن عن انبعاثات منافسيها.