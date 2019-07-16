ترامب: سأنظر في مسألة "خيانة" جوجل

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن إدارته سوف "تنظر" في الاتهامات التي وجهها رجل الأعمال الأمريكي بيتر ثيل إلى شركة جوجل الأمريكية لخدمات الانترنت بأن تعاملاتها مع الصين "تنطوي فيما يبدو على خيانة".

ووصف ترامب ثيل في تغريدة على موقع تويتر اليوم الثلاثاء بأنه "شخص رائع وبالغ الذكاء، ويعرف هذه المسألة أفضل من غيره".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس الأمريكي قوله إن الإدارة الأمريكية "سوف تنظر في هذه المسألة".

وارتفع سهم جوجل بأقل من واحد بالمئة صباح اليوم في بورصة نيويورك بعد أن كان قد انخفض بنسبة واحد بالمئة بعد صدور تغريدة الرئيس الأمريكي.

وكان رجل الأعمال الأمريكي بيتر ثيل، وهو من كبار مؤيدي ترامب والمتبرعين له في "وادي السليكون"، وهو معقل صناعة التكنولوجيا في الولايات المتحدة ويقع بولاية كاليفورنيا، قد انتقد شركة جوجل وصناعة التكنولوجيا لأنها تركز على الأسواق العالمية مع إغفال المصالح الأمريكية.

واختص ثيل جوجل بالذكر لأنها وافقت على العمل عن كثب مع بكين في محاولة لإعادة محركها العملاق للبحث للعمل في الصين، مع التخلي عن عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية يسمح لها بالاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لدى جوجل.