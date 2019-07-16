وزير بريطاني: لن يُسلم مؤسس ويكيليكس إلى بلد يحكم عليه بالإعدام

لندن/واشنطن- (أ ف ب):

أكد وزير الدولة البريطاني لأوروبا والأمريكيتين، آلان دانكان، خلال زيارة إلى الإكوادرو، أن مؤسس ويكيليكس الأسترالي جوليان أسانج لن يُسلم إلى بلد يمكن ان يحكم عليه بالاعدام.

وقال دانكان في مؤتمر صحفي عقده في كيتو، أمس الاثنين، هذا "شرط اساسي للاتفاق الذي توصلنا إليه، بألا نسمح بأن يسلم إلى بلد يمكن أن يحكم عليه فيه بالاعدام. وتبقى هذه الضمانة قوية".

وتتهم الولايات المتحدة جوليان أسانج بالتجسس وطالبت بتسليمه. وستعقد الجلسة للنظر في هذا الطلب في اواخر فبراير 2020 في بريطانيا.

وتأخذ عليه الولايات المتحدة أنه عرض للخطر بعضا من مصادرها عندما نشر في 2010 عبر ويكيليكس 250 برقية دبلوماسية وحوالى 500 الف وثيقة سرية حول أنشطة الجيش الأميركي في العراق وافغانستان. وتتهمه ايضا ب"التآمر" مع المحللة العسكرية السابقة تشيلسي مانينغ، التي تقف وراء هذا التسريب غير المسبوق.

لجأ أسانج الأسترالي في العام 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وظلّ فيها لغاية 11 أبريل الماضي حين اعتقلته الشرطة البريطانيّة بعد سحب كيتو حقّ اللجوء منه.

ووضع على الفور في الاعتقال ثم حكم عليه بالسجن 50 اسبوعا في الاول من مايو لانتهاكه شروط حريته الموقتة.

واكدت الحكومة الإكوادورية أنها تلقت ضمانات خطية من لندن، عندما سحبت اللجوء من هذا الأسترالي، بأنه لن يسلم إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها للتعذيب أو عقوبة الاعدام.

وقد وجهت الولايات المتحدة 18 تهمة الى جوليان أسانج، ويبلغ تراكم العقوبات عن جميع هذه التهم حوالي 175 عاما في السجن.

وتجيز السلطات الفيدرالية الأمريكية عقوبة الإعدام للجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، بما في ذلك التجسس، كما يفيد موقع مركز معلومات عقوبة الإعدام