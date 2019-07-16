  • عاجل:"كليات جديدة وإجراءات لأول مرة".. كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الأولى

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    مسلحون فلسطينيون يسقطون طائرة إسرائيلية مسيرة في غزة

    12:32 م الثلاثاء 16 يوليه 2019
    مسلحون فلسطينيون يسقطون طائرة إسرائيلية مسيرة في غزة

    أرشيفية

    غزة - (د ب أ):
    أسقط مسلحون فلسطينيون اليوم الثلاثاء طائرة إسرائيلية مسيرة تستخدم للمراقبة في قطاع غزة ، بحسب ما ذكرت مصادر فلسطينية.

    وحسب المصادر ، فإن مسلحين أطلقوا النار على الطائرة المسيرة وأسقطوها في منطقة حدودية وسط القطاع ثم تم نقلها إلى جهات أمنية مختصة لفحصها.

    ولاحقا أقر الجيش الإسرائيلي بتحطم طائرة عسكرية مسيرة رباعية المراوح في أراضي قطاع غزة "خلال مهمة روتينية" وفق الإذاعة الإسرائيلية العامة.

    وأفادت الإذاعة بأن الجيش أكد أنه لا خوف من تسرب معلومات جراء الحادثة، فيما فتحت السلطات العسكرية تحقيقا فيما إذا كان التحطم ناجم عن خلل فني أو استهداف من إحدى الفصائل الفلسطينية في القطاع.

    طائرة مسيرة اسقاط طائرة الاحتلال الاسرائيلي

    الخبر التالى:

    "حصار" على ظريف في نيويورك بأمر بومبيو
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان