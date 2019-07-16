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    تقرير: مخاوف من احتجاز ما لايقل عن 40 شخصا أسفل مبنى منهار في مومباي

    10:11 ص الثلاثاء 16 يوليه 2019
    تقرير: مخاوف من احتجاز ما لايقل عن 40 شخصا أسفل مبنى منهار في مومباي

    مبنى منهار في مومباي

    نيودلهي - (د ب أ):

    ذكرت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء أن هناك مخاوف من احتجاز العشرات أسفل مبنى مؤلف من أربعة طوابق انهار في مومباي اليوم.

    ونقلت شبكة ان دي تي في عن مسؤولي الشرطة القول إن المبنى السكني الواقع في منطقة دونجري انهار، مما أدى لاحتجاز نحو 40 إلى 50 شخصا أسفله.

    وتواجدت فرق الانقاذ ورجال الأطفاء في موقع الحادث من أجل عمليات البحث عن ناجين.

    ويشار إلى أن حوادث انهيار المباني والجدران شائعة الحدوث في الهند خلال موسم هطول الأمطار.

    وكان 14 شخصا بينهم جنود قد لقوا حتفهم إثر انهيار مبنى في بلدة سولان خلال هطول الأمطار أمس الأول الأحد.

    مومباي انهيار مبني الهند منطقة دونجري

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