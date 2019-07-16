مسؤول إيراني يطالب الأوروبيين بالضغط على الولايات المتحدة لتعليق العقوبات

طهران - (د ب أ):

دعا النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية إسحاق جهانغيري الدول الأوروبية للضغط على الولايات المتحدة لتعليق العقوبات التي تفرضها على الجمهورية الإسلامية بدلا من عقد الاجتماعات والضغط على إيران للالتزام بالاتفاق النووي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :"لم يكن ينبغي من الأساس فرض أي عقوبات ضد الشعب الإيراني بموجب الاتفاق النووي ... وإذا كنتم راغبون في الحفاظ على الاتفاق، فعليكم الالتزام بتعهداتكم".

وتابع :"عودة إيران إلى كامل التزاماتها أمر بسيط للغاية، فإذا شئنا، سنستأنف في غضون ساعات العمل بكافة التزاماتنا وفق الاتفاق النووي، لكن هذا رهن بعمل الأطراف الأخرى للاتفاق بتعهداتها".

يأتي هذا غداة اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني صرحت أمس بأن الاتفاق "ليس بصحة جيدة لكنه لا يزال على قيد الحياة".

وقالت إن الاتحاد الأوروبي ما زال يأمل في أن تعود طهران إلى "الامتثال الكامل"، بعد أن أعلنت أنها رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم وزادت من مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب فوق المستوى المتفق عليه مع القوى العالمية في عام 2015.

وكانت إيران قامت بتقليص تعهداتها في الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه وقيامها بفرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.

وعلى الرغم من وجود "عدم امتثال كبير" من جانب إيران، فقد قالت موجيريني إنه لم يحن الوقت بعد لإطلاق آلية تسوية المنازعات المنصوص عليها في اتفاقية عام 2015. وقالت :"نلاحظ أن جميع الخطوات التي اتخذت حتى الآن ... يمكن التراجع عنها مستقبلا".