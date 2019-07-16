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    السجن 3 سنوات لقوادة روسية في فيتنام

    10:02 ص الثلاثاء 16 يوليو 2019
    السجن 3 سنوات لقوادة روسية في فيتنام

    شرطة فيتنام

    هانوي - (د ب أ):
    أفادت تقارير إعلامية رسمية في فيتنام اليوم الثلاثاء أن محكمة في مدينة هو تشي مينه أصدرت حكما على امرأة روسية بالسجن لمدة ثلاث سنوات لجلبها عاهرات من أوروبا الشرقية لصالح زبائن فيتناميين.

    وذكر موقع "توي تري" الإخباري أن إيلينا بروكوفيفا 28 عاما قد أدينت أمس الاثنين بتهمة "شراء العاهرات"، وذلك بعد عملية للشرطة في يناير الماضي لضبطها.

    وخلصت المحكمة إلى أن المتهمة الروسية قد اتفقت مع خمس نساء، من بينهم روسية وأوكرانيتان، على الحضور إلى فيتنام لممارسة الجنس مقابل مبلغ 10 ملايين دونج (645 دولارا) لكل عشر ساعات. وتم تقسيم المال مناصفة بين بروكوفيفا والباغيات.

    وسوف يتم ترحيل بروكوفيفا بعد أن تقضي فترة عقوبتها.

    يشار إلى أن الدعارة أمر غير قانوني في فيتنام، حيث يعاقب على شراء العاهرات بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات. ومن الطبيعي معاقبة العاهرات أنفسهن بتغريمهن.

    شرطة فيتنام حبس قوادة جلب عاهرات

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