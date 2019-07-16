  • عاجل:التعليم العالي تعلن ارتفاع التنسيق هذا العام (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    السفير الأمريكي بالكويت: "حماية النقل البحري" بهرمز في طور التبلور

    09:28 ص الثلاثاء 16 يوليه 2019
    السفير الأمريكي بالكويت: "حماية النقل البحري" بهرمز في طور التبلور

    السفير الأمريكي لدى الكويت لورانس سيلفرمان

    الكويت- أ ش أ:

    قال السفير الأمريكي لدى الكويت لورانس سيلفرمان، "إن التحالف الدولي لحماية النقل البحري في مضيق "هرمز"، والذي أعلنته الولايات المتحدة، مازال في طور التبلور، وسط دعم دولي مستمر".

    وأضاف سيلفرمان – في تصريح صحفي – أن جميع الدول الخليجية، ودول المنطقة، تشاطر الولايات المتحدة مخاوفها من التعدي على حرية النقل البحري ، لافتا إلى أن هذا الأمر لا علاقة له بالأمور السياسية، لوجود مدنيين على متن هذه السفن، بحاجة للحماية، وهو ما يتفق عليه الجميع.

    وحول فائدة إنشاء هذا التحالف، في ظل وجود تحالف دولي قائم ضد الإرهاب، قال سيلفرمان "لو عدنا للسابق، لوجدنا اتحادا عالميا لحماية حرية النقل، وكانت بدايته ضد القرصنة، وتم إنشاؤه من قبل الأمم المتحدة منذ عقود، لكننا بحاجة إلى هذا التحالف لوقوع هجمات على السفن فعليا، وهو رد فعل طبيعي لهذه الهجمات"، مشددا في الوقت نفسه على أن الهدف الوحيد من هذا التحالف، يتمثل في حماية حرية النقل التجاري.

    وفيما يتعلق بإعلان إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم فوق الحد المسموح به، قال سيلفرمان " إن الاتحاد الأوروبي يضغط على إيران للعودة للنسبة المتفق عليها من التخصيب".

    وعن توقف الحديث عن القمة الخليجية ـ الأمريكية ، قال السفير الأمريكي لدى الكويت، "إن فكرة عقد القمة لا تزال قائمة، وليست لدي فكرة إلى أين وصلت، لكن كما شاهدتم، كانت هناك العديد من الزيارات عالية المستوى من دول الخليج لأمريكا مؤخرا، فعلاقاتنا مع الجميع قوية، وهذا ما يستوجب أن تكون دول المجلس موحدة".

    هذا المحتوى من

    Asha
    لورانس سيلفرمان الكويت الولايات المتحدة الإرهاب

    الخبر التالى:

    سفير إيطاليا بالقاهرة: نستثمر في رأس المال البشري من أجيال مصر الشابة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان