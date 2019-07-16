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    الرئيس الفلبيني يوقع قانونا يعاقب على الألفاظ الجنسية والمعاكسات

    08:09 ص الثلاثاء 16 يوليو 2019
    الرئيس الفلبيني يوقع قانونا يعاقب على الألفاظ الجنسية والمعاكسات

    الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي

    مانيلا - (د ب أ):

    وقّع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، على قانون يعاقب على الألفاظ الجنسية الخادشة للحياء والأشكال الأخرى من المعاكسات مثل التصفير في الأماكن العامة.

    ووقع دوتيرتي على القانون المسمى بـ "قانون الأماكن الآمنة" في 17 أبريل، لكنه لم ينشر إلا أمس الاثنين.

    وبموجب القانون، فإن المضايقات الجنسية في الشوارع والأماكن العامة، مثل أماكن العمل والمدارس ، يعاقب عليها بالخدمة المجتمعية أو السجن وبغرامة مالية طبقا لخطورة الجريمة.

    ويُعاقب الأشخاص المدانين بارتكاب إيماءات جسدية مسيئة مثل التعري أو الاستمناء العلني والتحسس الجسدي بالسجن لمدة تصل لستة أشهر وغرامة لا تقل عن 200 دولار.

    ويشار إلى أن منظمات نسائية تتهم دوتيرتي البالغ من العمر 74 عاما بارتكاب معظم هذه الأعمال.

    رودريجو دوتيرتي الألفاظ الجنسية المعاكسات مانيلا الفلبين

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