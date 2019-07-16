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    ​زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب ساحل جزيرة بالي الاندونيسية

    04:08 ص الثلاثاء 16 يوليو 2019
    ​زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب ساحل جزيرة بالي الاندونيسية

    نتيجة زلزال

    بالي (اندونيسيا) - (د ب أ):

    أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة ساحل جزيرة بالي الاندونيسية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

    ووقع الزلزال تحت سطح البحر على عمق 96 كيلومترا، وعلى بعد حوالي مئة كيلومتر جنوب غرب دينباسار، عاصمة الجزيرة السياحية، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الأمريكية.

    ولم تصدر السلطات الاندونيسية تحذيرا من موجات مد عاتية (تسونامي).

    وقال سياح في بالي إنهم شعروا بقوة الهزة في فنادقهم، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

    ?زلزال بالي اندونيسيا أمريكا دينباسار

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