  • عاجل:الأرصاد تحذر: موجه شديدة الحرارة تبدأ غدًا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    ميركل تطالب بالمساواة بين الرجال والنساء في كل مجالات الحياة

    11:03 م الإثنين 15 يوليو 2019
    ميركل تطالب بالمساواة بين الرجال والنساء في كل مجالات الحياة

    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

    دريسدن - (د ب أ)

    طالبت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، بالمساواة بين الرجال والنساء في كل مجالات الحياة.

    وخلال كلمة لها أمام مؤتمر شبكة النساء في دريسدن، قالت ميركل مساء اليوم الاثنين:" هدفنا هو وجود المساواة في كل الأماكن".

    وجاء المؤتمر بناء على دعوة من مكتب رئاسة حكومة ولاية سكسونيا (عاصمتها دريسدن).

    ورأت ميركل أنه لا يمكن ببساطة الضغط من أجل وضع النساء في نفس الهياكل بالتساوي مع الرجال " ولذا يتعين علينا أن نكون منفتحين حيال تغيير هيكل العمل"، مشيرة إلى أن قضية النساء تثير الحديث عن قضايا أخرى مرتبطة بها مثل الرعاية والأسرة والتغذية والعلاج التجانسي (هوميوباثي).

    واضافت ميركل انه لا يمكن الانتظار في مجال السياسة أيضا إلى أن تتقلد النساء "أعلى المناصب"، وقالت إن هذا الأمر لا يزال يمثل "مشكلة عملاقة" بالنسبة لحزبها المسيحي الديمقراطي لأن البت في المناصب يتم عبر الدائرة الانتخابية بدءا من رئاسة الدائرة مرورا بالترشح للبرلمان المحلي وصولا إلى الترشح للبرلمان الاتحادي.

    انجيلا ميركل المساواة بين الرجال والنساء مؤتمر شبكة النساء

    الخبر التالى:

    الرئيس هادي يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان