"سي إن إن": 3 كذبات لترامب في تغريدة من 19 كلمة

كتبت – إيمان محمود:

قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعرض 3 ادعاءات كاذبة في تغريدة مكونة من 19 كلمة، كتبها عبر صفحته الرسمية على "تويتر" يوم السبت الماضي.

وقال دونالد ترامب في تغريدته "نسبة تأييدي من الحزب الجمهوري بلغت 94%، أعلى نسبة على الإطلاق، الرئيس الجمهورى السابق رونالد ريجان حصل على 87% ، شكرا لكم".

وقالت الشبكة الأمريكية، إن ترامب لم يحصل على 94%، إذ حصل في استطلاع "جالوب" على نسبة 90% من الجمهوريين.

وأضافت أن الحقيقة الثانية، أن ترامب لم يحصل على أعلى نسبة بين المُرشحين الجمهوريين في التاريخ الأمريكي، موضحة أنه يحتل المرتبة السادسة بين الرؤساء الجمهوريين السبعة الذين جاءوا بعد الحرب العالمية الثانية.

أما الحقيقة الثالثة التي استعرضتها الشبكة، هي أن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ريجان حصل على 94% وليس 87% كما قال ترامب في تغريدته.

واتهمت "سي إن إن" الرئيس الأمريكي بأنه يدّعي بشكل خاطئ منذ أكثر من عام أنه يحقق أعلى مستوى على الإطلاق لتأييد الناخبين الجمهوريين - أولاً بـ "أكثر من 90٪"، ثم "93٪" ، والآن واعتبارًا من يونيوبـ "94 ٪"، مؤكدة "في الواقع، لم يقترب أبدا من تسجيل الرقم القياسي".

"لم يحصل على 94٪"

أكدت الشبكة الأمريكية أنه على الرغم من الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها ترامب بين الجمهوريين، إلا أنه لا يوجد أي استطلاع يشير إلى حصوله على نسبة 94% أو أعلى من تأييد أعضاء الحزب الذي ينتمي إليه.

وأشارت إلى استطلاع جالوب الذي حصل فيه الرئيس على 90% من تأييد الجمهوريين، وذلك في شهر يونيو الماضي، بينما حصل في استطلاع "سي إن إن" الذي أجرته في أواخر الشهر ذاته، على نسبة 89% من تأييد الجمهوريين.

وفي استطلاع أجرته "واشنطن بوست" و"إيه بي إس" في أواخر يونيو وأوائل يوليو الجاري، حصل ترامب على نسبة تأييد بلغت 44% كرقم إجمال، و87% من الجمهوريين فقط.

وقالت الشبكة "طلبنا من البيت الأبيض في وقت متأخر من ليلة الأحد أن يخبرنا في أي حصل عليه ترامب نسبة الـ94٪ من الجمهوريين. لم نتلق ردًا حتى الساعة 1 بعد ظهر يوم الاثنين".

"لم يُسجل أعلى مستوى"

أشارت الشبكة الإخبارية، إلى أنه حتى لو حصل ترامب نسبة 94٪ من موافقة الناخبين من الحزب الجمهوري، فإن هذا لن يكون رقمًا قياسيا.

وبحسب بيانات موقع جالوب عن تأييد كل رئيس جمهوري منذ هاري ترومان، فإن الرئيس جورج دبليو بوش، حصل على نسبة 99% من موافقة الجمهوريين، وذلك بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية عام 2001، أما جورج بوش الأب، فحصل على تأييد 97% من الجمهوريين في نهاية حرب الخليج التي وقعت عام 1991.

وأضافت أن كلا من ريجان وريتشارد نيكسون ودوايت أيزنهاور حصلوا على نسبة أعلى من 90%.

"ريجان لم يسجل 87%"

تحدث ترامب في وقت سابق خلال مقابلة مع بيرس مورجان، في يونيو الماضي، عن النقطة ذاتها، قائلاً إن الرئيس رونالد ريجان حصل في أعلى مستوياته على نسبة 86% من تأييد الجمهوريين.

وتؤكد الشبكة الأمريكية من خلال موقع جالوب، أن رجان حصل على نسبة 94% من تأييد الجمهوريين في ديسمبر عام 1984، أي بعد شهر من فوزه الساحق في إعادة انتخابه، وعندما أنهى رئاسته حصل على نسبة 93%.