قائد عسكري باليمن يتفقد نقاط أمنية ومواقع ارتكاز في محافظة لحج

عدن - (أ ش أ)

تفقد قائد الشرطة العسكرية بمحافظة لحج اليمنية العقيد صبري عبده طاهر الصبيحي، اليوم الاثنين، النقاط الأمنية ومواقع ارتكاز الجبهات شمال طور الباحة.

وذكر موقع (سبتمبرنت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن هذه الزيارة التفقدية تأتي في إطار الحملة الأمنية المشتركة الهادفة لاستقرار الأمن بالمديرية.

وأشار الصبيحي إلى أن هذه الزيارة التفقدية تنفذ بتوجيهات من محافظ محافظة لحج اللواء ركن أحمد عبدالله تركي، مشددًا على ضرورة فرض هيبة الدولة داخل المديرية من خلال تكاتف جميع الوحدات الأمنية من الجيش والمقاومة.

وخرجت اللقاءات باتفاق يفضي إلى تقديم كافة القيادات الدعم لإدارة أمن طور الباحة بمختلف الاحتياجات والمعدات الممكنة التي يساعدها ويمكنها مواصلة النجاحات الأمنية لفرض السكينة والاستقرار أمني بالمديرية.

وخلال زيارته مقر قيادة جبهة حيفان واللواء الرابع مشاة جبلي اطلع قائد الشرطة العسكرية على مستوى الجهازية القتالية بمواقع القبيطة وعيريم المحاذية لطور الباحة و الواقعة في خط التماس مع عناصر الميليشيات الحوثية.

كان في استقباله قائد اللواء الرابع مشاة جبلي اللواء العميد أبوبكر الجبولي وقائد القوات الخاصة بالمديرية المقدم فهمان الغبس وقائد جبهة حيفان الرائد فهمي مانع و قائد ومدير امن مديرية طور الباحة العقيد ركن محمد عبده الحرق ونائبه العقيد حسن المرق.