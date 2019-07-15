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    الاتحاد الأوروبي يعاقب ضد تركيا بسبب تنقيب عن الغاز شرق المتوسط

    07:19 م الإثنين 15 يوليو 2019
    الاتحاد الأوروبي يعاقب ضد تركيا بسبب تنقيب عن الغاز شرق المتوسط

    الاتحاد الأوروبي

    بروكسل - (د ب أ)

    اتفق الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على اتخاذ إجراءات عقابية بحق تركيا، تتضمن خفض المخصصات المالية لها، بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي التي تقوم بها أنقرة بالقرب من سواحل قبرص.

    وقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وقف المفاوضات بشأن إبرام صفقة طائرات، وإلغاء اجتماعات سياسية رفيعة المستوى، وخفض المخصصات المالية لتركيا باعتبارها مرشحة لعضوية الكتلة الأوروبية.

    ودعت نيقوسيا الاتحاد الأوروبي إلى إتخاذ إجراءات بعد أن أرسلت تركيا سفينتين للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه التي تعتبرها قبرص جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة لها.

    وتؤكد أنقرة من جانبها أن الأفعال التي تقوم بها تتماشى مع القوانين الدولية.

    ويعتقد الخبراء بوجود ما يقدر بـ227 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص.

    الاتحاد الأوروبي تركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي قبرص وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

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