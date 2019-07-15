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مبعوث أممي: ناقشت مع نائب وزير الدفاع السعودي الحل السياسي في اليمن

06:32 م الإثنين 15 يوليه 2019
مبعوث أممي: ناقشت مع نائب وزير الدفاع السعودي الحل السياسي في اليمن

مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة باليمن

الرياض - (أ ش أ)

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الاثنين، إنه ناقش مع نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، السبيل لإبقاء اليمن خارج التوترات الإقليمية، والدعم الذي تقدمه السعودية للحل السياسي في اليمن.

وأضاف غريفيث - في تصريحات ألقاها خلال زيارته إلى الرياض، أوردتها قناة "العربية الحدث" - "بحثت مع نائب وزير الدفاع السعودي إخراج اليمن من التوترات في المنطقة، وإمكانية إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم".

من جانبها، أفادت مصادر في الحكومة الشرعية اليمنية أن المبعوث الأممي سيجري خلال زيارته إلى السعودية، مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية، حيث تأتي هذه الزيارة عقب جولة زار خلالها المبعوث الأممي عددا من دول المنطقة إضافة إلى موسكو وواشنطن.

وكان جريفيث بحث مع نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، عراقيل تنفيذ اتفاق السويد حول الحديدة وموانئها الثلاثة والمطالبات الحكومية بتصحيح مسار الاتفاق.

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مارتن غريفيث السعودية اليمن الرياض خالد بن سلمان

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